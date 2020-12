Il Milan ha risposto a chi ha sollevato dubbi sulla presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo chiarendo la propria posizione

L’annuncio della presenza di Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo ha messo in apprensione l’ambiente rossonero, soprattutto dal lato dei tifosi, con il timore di poter perdere l’attaccante in un momento topico della stagione. La kermesse canora si terrà dal 2 al 6 marzo, con il Milan che scenderà in campo il 3 contro l’Udinese: la presenza dell’attaccante svedese è ovviamente a rischio, ma la società rossonera ha voluto specificare, con una nota ufficiale, la situazione, rispondendo anche ai numerosi dubbi emersi in giornata.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic tra il campionato e Sanremo: è ‘giallo’

La presenza di Ibrahimovic a Sanremo, spiega il Milan, era un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto da parte dell’attaccante rossonero, quindi la società ne era già a conoscenza da tempo: “Il Milan – continua la nota – conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità”. Intanto è atteso il ritorno in campo di Ibrahimovic, che salterà le sfide con Benevento e Juventus, per non forzare il recupero dall’ultimo infortunio.