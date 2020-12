Milan, Ibrahimovic tra il campionato e Sanremo: è ‘giallo’

Milan, l’annuncio della presenza di Ibrahimovic a Sanremo apre interrogativi: rossoneri alle prese con due gare di campionato, come farà?

Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. L’annuncio fatto dal conduttore Amadeus, sulla presenza del centravanti svedese in uno degli eventi più iconici del mondo dello spettacolo italiano e non, è di certo una delle notizie del giorno. E sebbene questo chiarisca molto della dimensione di personaggio ormai globale del centravanti del Milan, non si può fare a meno di interrogarsi su come Ibra potrà conciliare ciò con i suoi impegni sul campo. Intanto, la reazione dei tifosi del Milan non è stata esente da critiche verso lo stesso Ibrahimovic.

Il Festival si svolgerà infatti da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo. In quella settimana, il Milan sarà impegnato in campionato due volte: per il turno infrasettimanale contro l’Udinese (presumibilmente mercoledì 3 marzo, date e orari non sono ancora stati ufficializzati) e domenica 7 marzo alle ore 15 contro il Verona. Nel primo caso, i due eventi si sovrapporrebbero. Nel secondo caso, Ibra avrebbe già esaurito il suo impegno con la kermesse canora, ma, di solito, l’ultima serata si conclude in diretta sulla Rai ben oltre le due del mattino…Amadeus, in ogni caso, ha specificato che Zlatan non salterà alcuna partita. Non è stata ancora chiarita la modalità della sua presenza. L’ipotesi più probabile, in occasione della gara con l’Udinese, è quella di un intervento in videochiamata. Aspettiamoci sorprese piuttosto bizzarre.