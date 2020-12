Milan, infortunio Ibrahimovic: prosegue il programma personalizzato dell’attaccante, ecco quando rientrerà in campo

Inizio di 2021 che sarà molto importante per il Milan, per provare a mantenere il primato in classifica. Il 6 gennaio, in particolare, big match contro la Juventus, che dirà molto sulle ambizioni di scudetto dei rossoneri. Con la squadra di Pioli che attende con ansia il rientro in campo di Ibrahimovic.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic ‘rifiuta’ il Pallone d’Oro | Sul futuro: “Chissà se sarò allenatore”

Stando a quanto filtra da Milanello, però, lo svedese non tornerà prestissimo in campo. ‘Sportmediaset’ riferisce che il suo programma personalizzato procede e non c’è intenzione di forzarne il ritorno né con il Benevento, domenica prossima, né contro i bianconeri. Dunque, assenza che almeno nelle prossime due gare dovrebbe essere confermata.