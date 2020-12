A seguito del terremoto in Croazia, il centrale Dejan Lovren ha lanciato un messaggio per aiutare le famiglie più disagiate

Il terremoto a Petrinja è stata solo l’ennesima delle tante gravi notizie che hanno sconvolto questo 2020. Tutta la Croazia si è trovata in ginocchio per il disastro avvenuto ieri. E tutti hanno cercato di mettersi a disposizione, calciatori compresi. Mateo Kovacic ha dichiarato che offrirà aiuto attraverso la sua fondazione. Dejan Lovren invece ha lanciato un messaggio su Instagram, invitando le famiglie più in difficoltà a contattarlo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lovren, che possiede un hotel a Novalja, sull’isola di Pag, ha voluto offrire supporto alle famiglie, ospitando le più bisognose: “Cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione il mio hotel a Novalja per le 16 famiglie più in difficoltà. Se avete bisogno di una sistemazione temporanea, scrivete a [email protected] o Whatsapp al 099676997 con tutti i dettagli. Preferenze per famiglie con bambini”.