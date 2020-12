Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro non lontano da Zagabria, è stata avvertita anche in Italia

Attimi di paura questa mattina quando una scossa di terremoto è stata avvertita soprattutto in Friuli e in Veneto, ma anche lungo la fascia costiera adriatica, in Emilia-Romagna e Marche e persino in Lombardia fino a Milano. L’epicentro, come confermato anche dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato in Croazia, a pochi chilometri dalla capitale Zagabria. Dalle prime informazioni la scossa sarebbe di magnituto 6.4. Per ora non si riscontrano fortunatamente danni alle città o a persone, ma l’allerta è alta. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!