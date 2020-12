Subito Balotelli show durante Monza-Salernitana, l’attaccante segna e poi litiga col portiere Belec

Balotelli esordisce in Serie B col Monza ed subito show. Il suo solito show. Dapprima la rete al quarto minuto, a porta spalancata, al primo pallone toccato. L’esultanza contenuta coi compagni, accorsi subito ad abbracciarlo. Poi, all’ottavo, una veloce lite con Belec che, innervosito per il dribbling di Balotelli a gioco fermo, gli ha rifilato un calcio facendolo cadere a terra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Rialzatosi, il bomber del Monza si è rivolto con viso nervoso al portiere della Salernitana, mostrandosi subito adrenalinico al suo esordio. Così vitale da ricevere il richiamo di Brocchi dopo soli dodici minuti di gioco: “Stai calmo, Mario!”.