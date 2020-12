A CMIT TV ha parlato Gianluca Nani, storico direttore sportivo al Brescia e in Inghilterra: ci ha parlato anche dei problemi della Juventus



Intervenuto in diretta su CMIT TV, la tv ufficiale di Calciomercato.it, Gianluca Nani, ex dirigente di Brescia e Watford tra le altre, ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Il rinnovo continua a slittare ed il numero 10 bianconero è spesso lasciato in panchina da Pirlo, appannaggio di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.



Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici bussa a Casa Milan per lo scambio | La risposta del Diavolo

Non solo: l’ex dirigente ha anche parlato del ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan, che quindi lascer√† l’Inter per la seconda volta in pochi mesi.