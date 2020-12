Rudiger in uscita dal Chelsea: la Juventus prova l’affondo per l’ex difensore della Roma per rimpolpare la difesa di Pirlo

Antonio Rudiger ha aperto nelle scorse settimane alla possibilità di lasciare il Chelsea per trovare maggiore spazio. L’ex difensore della Roma non è contento del poco spazio ce finora gli ha concesso Lampard, con il nazionale tedesco che ha collezionato finora solamente 6 presenze stagionali tra Premier e Champions League. Rudiger non vuole perdere il treno per i prossimi europei con la Germania e si starebbe guardando attorno per trovare una soluzione fino a giugno.

Juventus, dalla Spagna: trattativa avanzata per Rudiger col Chelsea

Il centrale classe ’93 è stato accostato nuovamente alla Serie A e a due possibile ritorno in Italia in caso rottura a gennaio con il Chelsea. Milan, Inter e Juventus guarderebbero con attenzione agli scenari su Rudiger, ma sarebbero sopratutto i bianconeri ad essersi messi in moto per il giocatore teutonico. Stando al portale ‘Todofichajes.com, infatti, sarebbero in uno stato avanzato le trattative tra il sodalizio campione d’Italia e il Chelsea per la cessione in prestito di Rudiger fino al termine della stagione. La Juve dovrebbe riservarsi anche un diritto di opzione la prossima estate sull’ex Roma. Rudiger non farebbe più parte di piani di Lampard e andrebbe a rinforzare la difesa di Andrea Pirlo, a più riprese in emergenza nel reparto con gli infortuni soprattutto di Chiellini e Demiral.