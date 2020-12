Sarebbe il Milan la squadra in pole per Florian Thauvin. Per l’attaccante è tornato in corsa anche il Napoli ma attenzione al Siviglia

Florian Thauvin continua ad essere sul taccuino del Milan. L’attaccante francese del Marsiglia non ha ancora rinnovato il proprio contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. L’OM non ha ancora mollato la presa sul giocatore, tornato ad altissimi livelli dopo l’infortunio. In Francia sostengono che il club transalpino avrebbe messo sul piatto un’offerta a cifre più basse. Un taglio dallo stipendio, dettato dalla crisi economica. La speranza del Marsiglia è che Thauvin capisca il periodo che sta attraversando tutto il calcio ma la sensazione è che il suo futuro sia lontano dalla Ligue 1. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ad oggi le possibilità di vederlo giocare in Italia sono davvero alte. Secondo il portale ‘Le10Sport’, il Milan resta in prima fila per acquistarlo. Attenzione però, come riportato nelle scorse ore, al nuovo inserimento del Napoli. In Spagna, invece, l’alternativa più credibile per il giocatore resta il Siviglia di Monchi.