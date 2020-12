CM.IT – Calciomercato Milan, le ultime sulla pista Marco Reus

Le ultime indiscrezioni di calciomercato Milan registrano i rumors sul fantasista tedesco Reus del Borussia Dortmund per la squadra di Pioli

La vittoria ottenuta nei minuti di recupero contro la Lazio ha permesso al Milan di chiudere il 2020 in testa alla classifica di Serie A e di alimentare il sogno scudetto. A gennaio il tecnico Stefano Pioli spera di ottenere rinforzi dalla sessione di calciomercato per poter ambire davvero al titolo. Tanti i nomi che sono stati fatti in questi giorni, con il fondo Elliott pronto a fare uno sforzo economico: l’ultimo in ordine di tempo è quello di Marco Reus, che andrebbe a prendere il posto di Calhanoglu. Si vocifera, infatti, che il fantasista tedesco potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in anticipo rispetto alla scadenza del contratto (rinnovato l’anno scorso) fissata nel 2023, per raggiungere i rossoneri. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, sono emerse soltanto smentite. Reus è destinato a restare in giallonero almeno fino al termine della stagione e non sta programmando di lasciare la Germania. Inoltre il Milan, dal canto suo, non avrebbe la liquidità necessaria a garantire un ingaggio da oltre 10 milioni di euro che chiederebbe il calciatore.