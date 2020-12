Il Milan è sulle tracce di Luka Jovic. L’attaccante piace ai rossoneri manche a Eintracht Francoforte e Wolverhampton

Il Milan non ha mai abbandonato l’idea di portare in Italia Luka Jovic. L’avventura al Real Madrid dell’attaccante 23enne non è decollata ancora e a gennaio potrebbe davvero lasciare la Capitale spagnola.

L’ex Eintracht Francoforte piace parecchio ai rossoneri, che sono tornati a pensare con forza ad un vice Ibrahimovic. Maldini e Massara sono alla ricerca di un’opportunità: Jovic potrebbe certamente esserlo se i blancos dovessero accettare la cessione in prestito con diritto di riscatto. Come raccontato su Calciomercato.it, però, il prestito appare una soluzione poco gradita dal Real Madrid.

Dalla Spagna, nel frattempo, confermano l’interessamento da parte del Milan per il giocatore ma Mundo Deportivo, riporta anche che i rossoneri non sono gli unici sulle sue tracce. Jovic, infatti, secondo il portale sarebbe un’idea anche dell’Eintracht Francoforte (squadra in cui ha giocato con Rebic) e dei Wolves.