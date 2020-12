In casa Lazio, il talento Strakosha sembra al bivio per il futuro; rinnovo o addio, le ultime di calciomercato

Momento difficile per Thomas Strakosha con la Lazio. Dopo una serie di stop tra infortunio e Covid, il portiere classe 1995 ha perso il posto da titolare in favore di Pepe Reina. Per lui, dopo ottime stagioni da titolare, si profila un prosieguo di stagione difficile, durante la quale dovrà lottare per riavere il suo posto tra i pali biancocelesti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Così, considerando anche il contratto in scadenza nel 2022, per lui sembra già profilarsi un bivio: l’addio oppure il prolungamento con la Lazio. Il suo ultimo rinnovo è datato 2017 con ingaggio da circa un milione di euro. Il club di Lotito ragionerà, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sul prolungamento e su un leggero ritocco. Toccherà poi al portiere decidere cosa fare.