Calciomercato Lazio, rinnovo Inzaghi: nuovo summit nel 2021

Il futuro di Inzaghi sulla panchina della Lazio è ancora in dubbio: permane la distanza con Lotito per il rinnovo, nuovo summit necessario

Il 2020 è stato un anno importante per la Lazio, che ha certificato il ritorno in Champions League con lo scorso campionato ed il raggiungimento degli ottavi di finale in questa stagione. Nonostante questi successi in formato europeo, la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste non è salda come un tempo. In campionato il club capitolino ha fatto qualche scivolone di troppo e alcune scelte del tecnico non sono state accolte con soddisfazione da parte dell’ambiente laziale.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, le trattative per il rinnovo fra Inzaghi e Lotito stanno vivendo un’altra fase di stallo e l’ultimo incontro non ha portato a nessun passo avanti. Sarà necessario un nuovo summit, che probabilmente avverrà già nei primi giorni del 2021, per chiarire le proprie posizioni ed il futuro del tecnico biancoceleste. In caso di addio a fine stagione, avendo il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, Inzaghi potrebbe attendere una panchina importante. Il suo nome, infatti, è stato accostato a più riprese a Inter e Juventus.