La Lazio non farà a meno di Felipe Caicedo nelle prossime sessioni di mercato: l’attaccante sembra vicino al rinnovo

La Lazio è approdata agli ottavi di finale di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco. Un passaggio del turno atteso da tanti anni, arrivato anche grazie all’apporto di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoregno ha il contratto in scadenza nel 2022 e alcune squadre hanno già messo gli occhi su di lui, come la Fiorentina, per portarlo via dal club biancoceleste.

Tuttavia, il destino di Caicedo sembra che sarà ancora alla Lazio: secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, infatti, l’ex Espanyol resterà a Roma e rinnoverà il contratto. I biancocelesti avrebbero anche ‘spaventato’ le pretendenti con la richiesta da 9 milioni di euro per il cartellino.