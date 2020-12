La Fiorentina è alla ricerca di un bomber sul calciomercato. La Viola sembra pronta a piombare su una punta che attualmente milita in Serie A

La Fiorentina è una delle sorprese negative di quest’inizio di stagione in Serie A. La Viola, infatti, è in piena lotta per la salvezza e potrebbe intervenire in maniera forte sul prossimo mercato per ristrutturare sostanzialmente la rosa a disposizione di Cesare Prandelli. Il club toscano sembra quindi pronto ad andare all’assalto di una punta. Ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Fiorentina, spunta il nome di Caicedo per l’attacco

Il nome buono per l’attacco della Viola, secondo quanto riporta “La Nazione’, potrebbe essere Felipe Caicedo. La punta interessa a Pradè che ieri, come vi abbiamo riportato, ha allontanato Milik e Piatek. L’attaccante della Lazio rappresenta un nome low cost: potrebbe arrivare per soli 6 milioni di euro. Ai biancocelesti, inoltre, piace anche Duncan. Il contratto di Caicedo e in scadenza nel 2022 e bisognerà capire quale sarà la sua posizione nella Lazio, come riportato dall’intermediario ai microfoni di Calciomercato.it.