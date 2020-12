Dani Ceballos potrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio. Il centrocampista in passato è stato accostato a Juventus, Inter e Milan

Il 26 dicembre l’Arsenal è riuscito a regalare un sorriso ai suoi tifosi vincendo il derby contro il Chelsea per 3 a 1. La stagione dei Gunners, lontani dalla vetta ben 15 punti, resta comunque da dimenticare e molti calciatori potrebbero lasciare Londra nelle prossime sessioni di calciomercato.

A gennaio chi potrebbe fare le valigie è Dani Ceballos. Il calciatore è rimasto in prestito, dal Real Madrid, per un’altra stagione ma in Inghilterra sostengono che non meriti il riscatto da parte dell’Arsenal. Lo spagnolo classe 1996 ha sempre giocato con Arteta ma il successo più prestigioso, con il Chelsea, è arrivato proprio senza di lui. Vittoria anche con il Manchester United e anche in quella circostanza, non giocava.

Calciomercato, Ceballos può tornare sul mercato

Chi ha contribuito ai tre punti, contro la squadra di Lampard, è invece Xhaka. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile scambio tra lo svizzero ed Eriksen con l’Inter ma attenzione, però, alla novità Ceballos. Lo spagnolo in passato è stato accostato ai nerazzurri ma anche a Juventus e Milan e a gennaio il suo nome potrebbe tornare prepotentemente di moda per il calcio italiano, soprattutto se nelle prossime partite dovesse continuare a sedere in panchina.