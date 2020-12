A margine del Globe Soccer Awards è intervenuto anche Cristiano Ronaldo in conferenza parlando di record e tifosi

Si sta tenendo oggi pomeriggio la cerimonia per i Globe Soccer Awards di Dubai. Presente tra gli altri anche Cristiano Ronaldo che ha parlato prima della consegna dei premi in conferenza stampa: “È un piacere raggiungere record di gol e continuare a segnare per molti anni. Sono orgoglioso. È uno sforzo di squadra. Ringrazio i miei compagni di squadra e i miei allenatori per avermi aiutato. È noioso giocare senza pubblico. La salute è la cosa più importante, ma non mi piace giocare con gli stadi vuoti. Mi piace gridare e vedere che gli altri lo imitano quando festeggio un gol. Senza tifosi, il calcio non è niente”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ronaldo ha poi proseguito: “È incredibile che i bambini vogliano essere come me, vogliono avere lo stesso taglio di capelli. Ci vuole molto lavoro per raggiungere la vetta. Vorrei che mio figlio diventasse un calciatore, ma non lo costringerò. Lascio che faccia quello che vuole”.