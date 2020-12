Juventus, Cristiano Ronaldo torna da Dubai | Niente isolamento

Sospiro di sollievo per la Juventus: Cristiano Ronaldo non dovrà stare in isolamento dopo il viaggio a Dubai per i ‘Globe Soccer Awards’

I bianconeri si approcciano al nuovo anno con tante nuvole scure, ma anche diversi sprazzi di luce che possono far sperare per il futuro. Fra le diverse preoccupazioni della Juventus, poi, c’era anche la questione legata a Cristiano Ronaldo: il portoghese, infatti, ha lasciato l’Italia per recarsi a Dubai per festeggiare il Natale e partecipare ai ‘Globe Soccer Awards’. Per le normative legate alla gestione del ‘Covid-19’, stava nascendo una polemica su CR7: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, invece, il fuoriclasse portoghese al suo rientro non dovrà sottoporsi al regime di isolamento domiciliare per 14 giorni.

Ronaldo, infatti, domani dovrebbe rientrare in Italia e potrà riprendere regolarmente gli allenamenti con i compagni seguendo quello si definisce isolamento attivo. Nessun pericolo, quindi, relativo alla presenza del numero ‘7’ bianconero nella prossima partita di Serie A: domenica la Juventus sfiderà l’Udinese. Per iniziare il 2021 nel migliore dei modi, ‘Madama’ ripartirà da Cristiano Ronaldo.