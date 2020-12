Il Milan è ancora in attesa di capire quando Zlatan Ibrahimovic potrà tornare in campo. Lo svedese spera di poter affrontare la Juventus

Il Milan di Stefano Pioli ha chiuso nel migliore dei modi il 2020 con una vittoria che ha proiettato Ibra e soci al primo posto in solitaria. Al rientro dalla sosta invernale i rossoneri saranno quindi chiamati ad affrontare prima il Benevento e poi la Juventus nel big match del 6 gennaio. Da valutare per quelle date le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, ancora acciaccato dopo l’infortunio muscolare rimediato alla coscia destra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, Scamacca nel mirino del Milan: le ultime

Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ l’obiettivo dello svedese è chiaro: recuperare per il faccia a faccia con la Juventus di Cristiano Ronaldo. Una sfida importante in chiave scudetto per estromettere i bianconeri dalla corsa in caso di successo. Al contrario con una vittoria CR7 e soci riaprirebbero completamente i giochi. L’Infortunio di Ibrahimovic è però serio e non vanno affrettati i tempi. Difficilmente ci sarà contro il Benevento il 3 gennaio mentre non vuole perdersi ad ogni costo la gara del 6. Lo svedese farà di tutto per recuperare.