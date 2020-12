Calciomercato Milan, Castillejo può essere ceduto in Spagna: l’idea del club rossonero per uno scambio, un difensore o un mediano sul piatto

Il Milan capolista guarda al 2021 con grande fiducia, sperando di ripetere quanto fatto nell’anno che si sta chiudendo. Grande rilancio dei rossoneri, che a sorpresa si sono iscritti alla corsa scudetto. Per cullare il sogno fino in fondo, tuttavia, serve qualche acquisto a gennaio. La differenza è intenzionata a muoversi soprattutto per un difensore, e, magari, per un centrocampista. Un’occasione potrebbe essere fornita da una eventuale cessione.

Secondo ‘Milanlive’, infatti, Castillejo è deluso del poco minutaggio. Saelemaekers lo ha scalzato nelle gerarchie di Pioli, lo spagnolo vorrebbe tornare nella Liga. Numerose le pretendenti, tra cui anche l’Atletico Madrid. La valutazione del giocatore è di 15 milioni, il Milan potrebbe richiedere per uno scambio Hector Herrera per la mediana oppure Stefan Savic per la difesa. Ma stando al ‘Mundo Deportivo’, almeno per quanto riguarda il difensore i ‘Colchoneros’ non intendono sedersi a trattare.