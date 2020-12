Calciomercato Milan, irrompe il Liverpool | Klopp tenta lo scambio

Il Liverpool ha messo nel mirino uno degli obiettivi del Milan per gennaio: Klopp tenta subito lo scambio con Origi

Si è concluso un 2020 da sogno per il Milan, che da quando ha Stefano Pioli in panchina non smette di stupire. I rossoneri hanno chiuso l’anno da primi in classifica, un traguardo inimmaginabile fino a poco tempo fa. Ora, iniziare a sognare lo scudetto diventa quasi un obbligo per il club meneghino: ecco perché investire sul mercato potrebbe essere molto importante già a gennaio. Uno degli obiettivi di più lunga data del duo Maldini–Massara è Ozan Kabak, il roccioso difensore dello Schalke 04. Il problema per il Milan, però, sembra essere un improvviso inserimento del Liverpool.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, pericolo Liverpool per Kabak | Scambio con Origi

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport Germania’, il Liverpool si sarebbe intromesso in maniera prepotente per Ozan Kabak. Il centrale turco, obiettivo del Milan dalla scorsa estate, sembra aver catturato le attenzioni di Jurgen Klopp. Il tecnico dei ‘Reds’, inoltre, avrebbe anche in mente un piano per convincere lo Schalke 04 a privarsi subito del suo gioiello: il Liverpool avrebbe offerto uno scambio con Divock Origi. Il rischio per i rossoneri è che i tedeschi cedano alle lusinghe dei ‘Reds’ e lascino partire, in direzione Premier League, Kabak per avere subito l’attaccante belga.