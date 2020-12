Paul Pogba lasciato nuovamente in panchina da Solskjaer che nel Boxing Day lo ha fatto entrare in campo nel secondo tempo

Seconda partita consecutiva in panchina per Paul Pogba, che contro il Leicester City ha dovuto accontentarsi solo dei trenta minuti finali di gara, subentrando a partita in corso, nel secondo tempo. Già contro il Leeds, lo scorso 20 dicembre, il centrocampista francese era rimasto ad assistere alla partita rimanendo seduto al fianco di Solskjaer per tutti i 90 minuti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto | Cessione a una condizione

Pogba era sceso in campo in tutte le partite di Premier League e di Champions League, tranne per quanto riguarda il ritorno contro il Basaksehir del 24 novembre scorso: sorprende quindi la scelta del tecnico dei Red Devils, che potrebbe aver preso questa decisione anche in funzione delle voci di calciomercato che stanno occupando la testa di Pogba. Già nei giorni scorsi Solskjaer aveva specificato la volontà da parte del campione del mondo di voler inserire nella propria bacheca personale quale trofeo: risultati che al Manchester United stanno tardando ad arrivare, soprattutto dopo la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League.