Parole di stima di Lionel Messi per Pep Guardiola. L’attaccante strizza l’occhio al suo ex allenatore nel corso di un’intervista

In una lunga intervista, che andrà in onda domani su ‘laSexta’, Lionel Messi torna a parlare di Pep Guardiola. Il legame con il tecnico spagnolo risulta, ancora una volta, evidente. Un legame che potrebbe condizionare il suo futuro. Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto dell’argentino e dal prossimo uno febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra. Il futuro di Lionel Messi resta tutto da scrivere e l’idea Inter non è ancora tramontata. Dalla corsa al campione non si possono escludere il Psg e ovviamente il Manchester City.

La presenza di Guardiola, come detto, potrebbe davvero risultare decisiva: “Pep ha qualcosa di speciale – ha detto l’argentino nell’intervista all’emittente televisiva spagnola laSexta – Non lo so, ti fa vedere le cose in maniera diversa. E poi come prepara le partite, difensivamente e per il gioco d’attacco… ti diceva esattamente come sarebbe stata la partita, e come bisognava attaccare per vincere”. Parole al miele da parte di Messi, che sarebbe certamente ben felice di riabbracciare il tecnico con cui ha fatto meglio (Nel corso dell’intervista il numero 10 non dimentica Luis Enrique).