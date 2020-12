L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

L’Inter di Antonio Conte chiuderà il 2020 al secondo posto in classifica ad un solo punto di distanza dal Milan capolista. Con la Juventus campione in carica al momento ampiamente staccata, si profila un testa a testa con i cugini rossoneri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 52,5% dei votanti sostiene che ai nerazzurri manchi solo un centrocampista per tornare a vincere lo scudetto. Secondo il 27,5% serve invece un difensore, mentre il 20% ritiene che a Conte serva un altro attaccante. Staremo a vedere.