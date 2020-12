Il Milan potrebbe mettere a segno un importante colpo in Serie A sul calciomercato. Il calciatore potrebbe rappresentare un’alternativa importante per lo scudetto

Il Milan è pronto a concentrarsi su un paio di colpi mirati per completare la sua rosa in ottica scudetto. La squadra di Stefano Pioli è a caccia di un difensore, ma attenzione anche al possibile arrivo di un nuovo centrocampista che potrebbe rappresentare un’alternativa in più di grande livello per il tecnico ex Lazio e Inter. Paolo Maldini studia il colpo, ma la concorrenza dalla Premier League non manca.

Calciomercato Milan, Maldini e l’interesse per de Roon: occhio alla Premier

Il grande colpo per Maldini potrebbe essere Marten de Roon, come riporta ’90min’. Il mediano è al punto più alto della carriera con l’Atalanta che non vorrebbe privarsene, ma il Milan è tra i club maggiormente interessati e potrebbe tentare l’assalto. Oltre ai rossoneri, occhio, però, anche ai forti interessi dalla Premier League. Il Tottenham è in prima fila con Mourinho che lo stima da anni, ma attenzione anche al Manchester City. Diversi club inglesi potrebbero presentare un’offerta all’Atalanta prima dell’estate.