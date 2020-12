Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico. L’attaccante del PSG non sta convincendo in Francia tanto che in molti parlano di un possibile ritorno in Italia

Mauro Icardi non sta riuscendo a imporsi con la maglia del PSG, anche a causa dei tanti infortuni. Dopo un grande inizio lo scorso anno, l’attaccante argentino è sceso man mano nelle gerarchie di Thomas Tuchel, perdendo il posto da titolare. Per l’ex Inter non si placano i rumors di calciomercato e nuove voci sul suo rendimento arrivano dalla Francia. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Icardi: sentenza dalla Francia

Negli ultimi minuti, ‘Le 10 Sport’ ha dedicato un articolo all’anno di Maurito, sottolineando la parabola discendente con la maglia del PSG. L’argentino in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 4 presenze da titolare in Ligue 1, anche a causa degli infortuni, ed è stato scavalcato anche da Moise Kean nelle gerarchie. In Francia parlano di “2020 catastrofico” per l’argentino e rilanciano l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove la Juventus continua a monitorare la sua situazione.

L’Inter inserito una clausola ai tempi del passaggio al PSG per cui, in caso di cessione in Italia entro maggio 2021, il prezzo sarebbe aumentato di altri 15 milioni di euro. La Juventus tenterà di sfruttare la situazione e prendere l’argentino a giugno in super saldo oppure in prestito con diritto o obbligo di riscatto a condizioni vantaggiose.