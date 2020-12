Andrea Agnelli si fa sentire e lo fa in un momento particolarmente delicato della stagione della Juventus. Ecco il messaggio ai tifosi per Natale

La Juventus non ha chiuso al meglio l’anno con la clamorosa e pesante sconfitta contro la Fiorentina. Il KO contro la Viola ha aumentato il distacco da Milan e Inter che sembrano ora in fuga in vetta alla classifica. Per questo, assume ancora più importanza, proprio in questo momento, il messaggio che Andrea Agnelli ha dedicato a tutti i tifosi in vista del Natale. Il Presidente bianconero parla delle ambizioni del club e sottolinea l’anno difficile che sta per concludersi.

Juventus, Agnelli scrive ai tifosi: continua la lotta per lo scudetto

Il Presidente, nella lettera inviata al forum ‘vecchiasignora’, inizia a parlare dell’anno che sta per finire: “Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari. Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito”.

Agnelli ribadisce poi le ambizioni di scudetto della Juventus, nonostante qualche passo falso di troppo: “Noi, lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo. Buon Natale e un abbraccio a tutte le persone cui volete bene!”.