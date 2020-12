L’Atletico Madrid di Simeone sarebbe sulle tracce d Héctor Bellerin. Il giocatore piace anche alla Juventus di Andrea Pirlo

La stagione disastrosa dell’Arsenal potrebbe spingere molti calciatori a lasciare Londra già durante il prossimo calciomercato di gennaio. I Gunners dopo 14 partite hanno solo 14 punti e si trovano al 15esimo posto in classifica a ben 17 lunghezze dal Liverpool capolista. La situazione non è proprio delle migliori e uno dei giocatori che potrebbe lasciare la barca prima che affondi è Héctor Bellerin.

Il terzino spagnolo classe 1995 ha tanto mercato e potrebbe trasferirsi in patria. Il giocatore in passato è stato accostato co insistenza anche in Serie A, soprattutto alla Juventus. Su Bellerin, però, potrebbe presto piombare l’Atletico Madrid: i Colchoneros – secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ – potrebbero mettere sul piatto un calciatore per abbassare il prezzo del terzino, valutato circa 28 milioni di euro, e accontentare così l’Arsenal.