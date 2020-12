Fifa, UFFICIALE: annullati i Mondiali Under 20 e Under 17

Fifa, il comunicato ufficiale della federazione internazionale annulla i Mondiali Under 20 e Under 17 da tenersi nel 2021

La pandemia di coronavirus sta condizionando ancora le nostre vite e anche il mondo dello sport. La seconda ondata, e la terza in previsione, stanno portando a decisioni importanti in tutto il mondo. La Fifa, in particolare, ha comunicato ufficialmente l’annullamento dei Mondiali Under 20 e Under 17 che avrebbero dovuto tenersi nel 2021, a causa proprio dell’andamento della situazione sanitaria in tutto il mondo.

Le prossime edizioni delle competizioni internazionali giovanili si svolgeranno nel 2023. Indonesia e Perù sono state confermate come sedi ospitanti delle manifestazioni, così come avrebbe dovuto essere tra qualche mese.