Salta la panchina di Thomas Tuchel proprio alla vigilia di Natale. Secondo quanto rivelato dalla Germania il tedesco sarebbe stato esonerato

Svolta clamorosa in casa Paris Saint Germain. Stando alle informazioni raccolte dal tedesco ‘Sport Bild’ il club francese avrebbe deciso di esonerare Thomas Tuchel. In attesa del comunicato ufficiale della società parigina circolano già i primi nomi per la sua successione con Pochettino e Massimiliano Allegri papabili candidati per la panchina dei campioni di Francia.

Lo stesso PSG ieri sera ha vinto 4-0 contro il Racing Strasburgo ma non sarebbe bastata la vittoria allo stesso Tuchel che lo scorso anno raccolse anche una finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. In Ligue 1, i parigini sono attualmente al terzo posto, un punto dietro alle capolista Lille e Olympique Lione. Negli ottavi di finale di Champions League incontreranno il Barcellona a febbraio.