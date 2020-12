Ormai è deciso, il Psg ha esonerato Tuchel e ha scelto il prossimo allenatore: nessun contatto con Allegri, il tecnico prescelto è Pochettino

Tuchel non è più l’allenatore del Psg: nonostante la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, il club parigino ha deciso per l’esonero del tecnico tedesco. Una scelta che arriva dopo mesi in cui le voci su un rapporto non saldo tra Leonardo e l’ex Borussia Dortmund erano ormai una costante. Ora il momento dell’addio è arrivato e la panchina del Psg è vicina ad avere un nuovo proprietario.

Non Massimiliano Allegri, nome che pure è spesso stato accostato alla società transalpina negli ultimi mesi: con l’ex Juventus – stando a quanto riportato da ‘Sky’ – non c’è stato alcun contatto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Psg, Leonardo ha scelto Pochettino: battuto Thiago Motta

Leonardo ha puntato su Pochettino che ha battuto la concorrenza di Thiago Motta, altro candidato per la panchina dei campioni di Francia. Ora si lavora a definire i dettagli dell’intesa che porterà l’ex Tottenham alla guida del Psg: sarà lui il condottiero dei parigini alla ripresa del campionato.