Verona-Inter, Eriksen non ci sarà: il centrocampista è tornato in Danimarca per la nascita del figlio con il permesso della società nerazzurra

Non era stato certamente annunciato come uno dei protagonisti anticipati, ma Christian Eriksen non sarà a disposizione di Antonio Conte questa sera per la sfida tra Verona ed Inter in programma alle 18.30 allo stadio Bentegodi. Il danese infatti è volato in Danimarca per assistere alla nascita del figlio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ostacolo Rudiger: ritorno di fiamma

Una decisione presa di comune accordo con la società nerazzurra, che ha ricevuto il permesso dell’Inter per volare in patria ed essere presente al lieto evento. La conferma è arrivata direttamente dal club meneghino. Eriksen dunque non sarà neppure in panchina a disposizione di Antonio Conte.