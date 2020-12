Alessandro Costacurta consiglia un possibile scambio tra l’Inter e il Manchester United, Eriksen per van de Beek

Non decolla la stagione di Donny van de Beek al Manchester United. Il centrocampista olandese sta giocando tanti spezzoni di partite ma sono poche le presenze da titolare. L’ex Ajax potrebbe così diventare un’idea per l‘Inter di Antonio Conte. Ad esserne certo è Alessandro Costacurta.

A finire sul tavolo delle discussioni – negli studi di Sky Sport, al termine di Juventus-Fiorentina – è stato ancora una volta Eriksen. Il calciatore è ormai da considerarsi un’operazione bocciata da Conte e a gennaio bisognerà trovare una sistemazione.

Calciomercato Inter, Eriksen verso la Premier League

L’ex Tottenham ha uno stipendio non certo basso e i club di Premier League, ad oggi, sembrano tra i pochi – insieme al Psg – a poterselo permettere.

Ecco così l’idea di Costacurta: “Eriksen sarebbe uno da scambiare con qualcuno che non gioca in Inghilterra, col Manchester United, Arsenal… Van de beek, ad esempio, potrebbe essere una buona idea per l’Inter“.