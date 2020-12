Pagelle e tabellino di Juventus-Fiorentina, match valido per la 14° giornata del campionato di Serie A. I viola di Prandelli travolgono la ‘Vecchia Signora’ all’Allianz Stadium

Giornataccia per la Juventus. Prima la sentenza che ha tolto la vittoria a tavolino contro il Napoli, in serata il tonfo interno (il primo in campionato) contro la Fiorentina che passeggia 3-0 all’Allianz Stadium. Harakiri Cuadrado: rosso per un fallaccio su Castrovilli e bianconeri in dieci per quasi tutta la partita. Serata complicata dal vantaggio lampo di Vlahovic, che sfrutta al meglio il perfetto assist di Ribery per scavalcare Szczesny. Juve inerme e che nella ripresa crolla dopo l’autogol di Alex Sandro e il tris firmato dall’ex Caceres. Il fantasista francese regala magie, positiva la prova anche dell’uruguaiano e Amrabat. Vlahovic abbatte la difesa di casa. Disastroso Bonucci: non bastano Szczesny e l’orgoglio di Chiesa.

Le pagelle di Juventus-Fiorentina: follia Cuadrado, genio Ribery

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Si supera su Castrovilli, tenendo in vita la Juventus fino a metà ripresa. Non ha colpe nell’imbarcata finale.

Cuadrado 3 – Follia che costa carissima alla Juventus e a Pirlo. Intervento a gamba tesa su Castrovilli che praticamente lascia in dieci per tutta la gara i suoi compagni. Da uomo determinante a flop.

De Ligt 5 – L’errore sulla rete di Vlahovic è di Bonucci, ma anche lui è fuori posizione. Per una volta umano: esce per infortunio, altra tegola per Pirlo.

Bonucci 3,5 – Si perde dopo tre minuti Vlahovic per il gol che indirizza la partita. Errore imperdonabile per uno della sua esperienza. Liscia anche la palla sul cross di Biraghi nell’autogol di Alex Sandro. Ha responsabilità anche sul tris di Caceres. Svagato e impreciso: anello debole della difesa bianconera. Serataccia in tutti i sensi.

Alex Sandro 5 – Partenza in salita, lascia troppo spazio a Caceres. Cresce nella ripresa, ma è sfortunata in occasione dell’autogol sul raddoppio ospite.

Ramsey 5,5 – Prima parte da incubo per la Juve: tocca pochi palloni e viene sacrificato dopo il rosso a Cuadrado (20′ Danilo 5 – Parte bene, poi crolla insieme a tutta la squadra).

McKennie 6 – Non molla, lotta su ogni palla e dà la carica ai compagni. I suoi inserimenti creano comunque qualche grattacapo alla Fiorentina. E’ in grande condizione: stasera predica nel deserto (73′ Kulusevski 5,5 – Situazione difficile per incidere nel finale).

Bentancur 5 – Un netto passo indietro rispetto alla prova ‘totale’ di Parma. Parte male dai blocchi di partenza e non riesce a risalire la china in una situazione di per sé complicata.

Chiesa 6 – Il migliore della Juve con McKennie. Punta e tenta l’affondo, impegna Dragowski con una botta violenta. L’ex fa valere tutto il suo orgoglio, ma all’Allianz Stadium a sorridere è la ‘Viola’.

Cristiano Ronaldo 5,5 – Nel primo tempo è l’unico a calciare verso la porta di Dragowski. Si ‘sacrifica’ da centravanti, con alterne fortune. Pericoloso quando parte largo, gli manca la zampata invece negli ultimi sedici metri.

Morata 5 – Non è la sua serata, finisce nella morsa della difesa viola. Pirlo lo sposta a sinistra con la Juve in dieci: fatica e resta negli spogliatoi per esigenze tattiche (46′ Bernardeschi

All. Pirlo 4,5 – La Juve parte male e finisce peggio. Approccio molle, molto differente dalla gara di Parma. Cuadrado complica tutto, ma è un tonfo che farà discutere. La ‘Vecchia Signora’ non riesce a trovare continuità di gioco e risultati. Primo ko in campionato che fa malissimo. Notte da incubo e scudetto che si allontana.

FIORENTINA

Dragowski 6 – Impegnato raramente, si fa trovare pronto su Ronaldo e Chiesa.

Milenkovic 6 – Recupera il pallone che porta al gol di Vlahovic, ma commette alcune leggerezze nel primo tempo. Più attento nella ripresa.

Pezzella 6,5 – Tempestivo nelle chiusure, guida la retroguardia gigliata con personalità.

Igor 6 – Aiuta Biraghi nel raddoppiare con Chiesa. Partita di sostanza.

Caceres 7 – Si spinge con costrutto quando può sulla destra. Ha spazio e lo sfrutta, anche se è troppo altruista in una ripartenza che poteva essere letale per la Juve. Firma la rete dell’ex che mette in ghiaccio la contesa.

Amrabat 7 – Cerca di non strafare, gioca a due tocchi. Essenziale e prezioso in mediana.

Borja Valero 6 – Preciso nelle aperture, ha spazio e ricama gioco. Rischia tantissimo il secondo giallo ad inizio ripresa: Prandelli non rischia e lo sostituisce subito (52′ Pulgar 6 – fa valere le sue doto balistiche: spaventa Szczesny dalla distanza).

Castrovilli 6,5 – Ritrovato dopo le ultime prestazioni convincenti. Szczesny gli nega la gioia personale, innesca con lucidità Vlahovic e Ribery. Prandelli lo ha pungolato nel modo giusto.

Biraghi 6,5 – Soffre Chiesa quando lo punta. Poche sortite in avanti, pensa prima a non prenderle. Suo il cross che porta all’autogol di Alex Sandro (82′ Venuti sv).

Ribery 7 – Subito ispirato: il servizio al bacio per Vlahovic è una delizia. Dispensa calcio dà imprevedibilità alla manovra. Geniale in alcune intuizioni. Sente un po’ la fatica nel secondo tempo.

Vlahovic 7,5 – Terzo gol consecutivo, stavolta su azione e alla prima palla buona. E’ il lampo che spacca la partita: ‘scavetto’ a scavalcare Szczesny e tre punti fondamentali per la Fiorentina. Pericolo costante per la de Ligt e compagni (75′ Kouame 6 – Entra e disturba Alex Sandro nell’autorete che porta al 2-0 viola).

All. Prandelli 7,5 – Partita che può segnare la svolta per Prandelli e la Fiorentina. Prima vittoria (e che vittoria) per centrare la prima gioia dopo il ritorno sulla panchina viola. Viola tonici e intraprendenti: prestazione di spessore sul campo e il rivale più difficile per antonomasia.

Arbitro La Penna 5 – Il VAR gli viene in soccorso nel rosso a Cuadrado. Resta più di qualche dubbio su un paio di interventi nell’area della Fiorentina, non sanziona Borja Valero con la seconda ammonizione.

TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

3′ Vlahovic; 76′ aut. Alex Sandro; 81′ Caceres

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt (88′ Frabotta), Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (20′ Danilo), Bentancur, McKennie (73′ Kulusevski), Chiesa; Morata (46′ Bernardeschi), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Dragusin, Portanova, Dybala, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo.

Fiorentina (5-3-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero (52′ Pulgar), Castrovilli, Biraghi (82′ Venuti); Ribery (82′ Bonaventura), Vlahovic (75′ Kouame). A disposizione: Terracciano, Martinez Quarta, Duncan, Kouame, Saponara,Lirola, Barreca, Callejon, Eysseric. Allenatore: Cesare Prandelli

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Biraghi (F), Ribery (F), Borja Valero (F), Venuti (F), Danilo (J)

Espulsi: Cuadrado (J)

Note: recupero 2′ e 0′