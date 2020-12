Adrien Rabiot potrebbe dover saltare la prossima gara della Juventus per squalifica: il motivo del possibile stop

Adrien Rabiot a rischio squalifica. Il centrocampista della Juventus potrebbe dover scontare un turno di stop nella prossima giornata di campionato. Tutti nasce dal ricorso del Napoli al Coni contro lo 0-3 a tavolino per la gara contro i bianconeri e il punto di penalizzazione. Se il Collegio di Garanzia dovesse decidere per far disputare la gara, ecco che il francese si ritroverebbe costretto a scontare la giornata di squalifica che, ad oggi, ha scontato proprio nel match non disputato, come da regolamento. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ Dybala | Affare saltato

Dovesse arrivare oggi, Rabiot non salterebbe comunque la gara con la Fiorentina (deve passare la mezzanotte per rendere effettiva la decisione) e resterebbe a guardare per il primo match del 2021 contro l’Udinese.