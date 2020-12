Il futuro di Dybala continua a tenere banco in casa Juventus, dove la cessione dell’argentino non viene affatto esclusa

Rientrato nella lista dei convocati dopo aver saltato la trasferta di Parma, Paulo Dybala resta uno degli argomenti più d’attualità in chiave calciomercato. In scadenza nel 2022, l’attaccante argentino non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo e nelle ultime settimane c’è stato anche un botta e risposta a distanza tra giocatore e Agnelli. Una situazione da monitorare con attenzione, che non esclude affatto una cessione a gennaio o, più probabilmente, in estate.

Calciomercato Juventus, Dybala fa saltare lo scambio con Pogba

Tra le ipotesi valutate nell’immediato, c’è anche quella di uno scambio alla pari con il Manchester United per Paul Pogba. Una pista resa però difficile dalle scelte dell’ex Palermo. Secondo Paolo Paganini, infatti, la Joya avrebbe detto nuovamente no ai Red Devils, stoppando così sul nascere ogni discorso. Il giornalista della ‘Rai’ conferma l’intenzione della Juve di riportare il grande ex a Torino a gennaio, ma ogni operazione è vincolata ad almeno due o tre cessioni che siano in grado di abbassare il monte ingaggi.