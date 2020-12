Juventus-Napoli, terminata con la vittoria a tavolino dei bianconeri, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di eventi giudiziari. Oggi arriverà la decisione sul ricorso di De Laurentiis

Tutto è iniziato lo scorso 4 ottobre, quando il Napoli non si è presentato a Torino per disputare la partita di Serie A contro la Juventus. La partita dei partenopei contro il Genoa qualche giorni prima e il gran numero di positivi al Covid nel club rossoblù avevano messo a rischio la gara contro i bianconeri, soprattutto dopo il tampone con esito positivo di Zielinski. I partenopei, alla fine, non sono partiti per Torino e la decisione del Giudice Sportivo di Serie A è stata per il 3-0 a tavolino in favore della Juventus. In più anche un punto di penalizzazione per il Napoli.

Juventus-Napoli, oggi la decisione del Collegio sul ricorso

In seguito, De Laurentiis non ha esitato nel proseguire la sua battaglia giudiziaria, ma il Tribunale Sportivo d’Appello ha confermato il primo verdetto. Ora toccherà al Collegio di Garanzia esprimersi: è in programma nel primo pomeriggio di oggi l’udienza al Coni. Il Presidente del Napoli vuole dimostrare che la squadra non è potuta partire per Torino per cause di forza maggiore, dopo la comunicazione da parte dell’Asl di isolare tutti i calciatori partenopei. Il Napoli punta inoltre a rigiocare la partita e a ottenere il punto di penalizzazione comminato nelle precedenti sentenze. Se l’esito dovesse nuovamente essere negativo, pronto nuovo ricorso al Tar.