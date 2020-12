La Juventus è pronta a mettere a segno un grande colpo in attacco sul calciomercato. I bianconeri voglio chiudere l’affare: di seguito i dettagli e le cifre

Arkadiusz Milik è ormai un separato in casa nel Napoli di Gennaro Gattuso. Il suo contratto è in scadenza nella prossima estate e non ha nessuna intenzione di rinnovare con il club partenopeo. Già nella scorsa sessione di mercato, il calciatore è stato nel mirino di Roma e Juventus, ma alla fine le trattative non si sono concretizzare e la punta è rimasta in Campania. Ora, però, in vista di gennaio, tutto potrebbe cambiare. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, assalto finale a Milik: tutti i dettagli

La Juventus è pronta a tornare alla carica per Milik. A gennaio sembra essere la volta buona per la chiusura dell’affare che porterebbe il polacco a vestire la maglia bianconera, come riporta ‘Sport Mediaset’. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, permane la situazione di stallo tra il calciatore e il Napoli, ma il club partenopeo continua a chiedere 18 milioni di euro per cederlo. Alla fine l’accordo potrebbe arrivare per la cifra di 10 milioni. Il calciatore firmerebbe un contratto da 4 milioni l’anno più bonus, garantendo un’alternativa in più in attacco ad Andrea Pirlo. Ci siamo, le prossime settimane potrebbero davvero essere decisive per l’arrivo a Torino.