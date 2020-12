Andrea Pirlo ha deciso di non schierare in Juventus-Fiorentina Adrien Rabiot: il francese neanche in panchina, il motivo

Adrien Rabiot fuori dall’undici scelti da Pirlo per Juventus-Fiorentina. Il centrocampista francese non sarà neanche in panchina, dopo che il Coni ha deciso che la sfida tra bianconeri e Napoli deve essere rigiocata. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Questo significa che l‘ex Psg deve ancora scontare un turno di squalifica e, anche se la sentenza diventerà effettiva soltanto alla mezzanotte, in casa Juventus non hanno voluto correre rischi. “Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre”, il tweet della società bianconera.