La Stella Rossa di Belgrado di Dejan Stankovic ha ufficializzato l’acquisto di Axel Bakayoko dall’Inter

Non solo mercato in entrata per l’Inter che inizia a muovere qualcosa anche per quanto riguarda quello in uscita. La Stella Rossa di Belgrado ha infatti ufficializzato l’arrivo proprio dal club nerazzurro del giovane Axel Bakayoko.

L’attaccante esterno francese, classe 1998, ha firmato un contratto con il club serbo allenato dall’ex Inter, Dejan Stankovic, partito con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il giovane ormai ex nerazzurro avrà dunque modo di accumulare esperienza importante con la maglia della compagine serba che affronterà peraltro anche il Milan in Europa League.