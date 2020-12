Maran è stato esonerato da Preziosi, che ha deciso di affidarsi a Ballardini. Ora a rischiare di più è Marco Giampaolo ma non è l’unico

Dopo 13 giornate di campionato sono al momento solo due i tecnici esonerati. Dopo l’addio di Beppe Iachini, con la Fiorentina che ha deciso di affidarsi a Cesare Prandelli, il Genoa – sconfitto ieri a Benevento – ha allontanato Maran per richiamare Davide Ballardini.

E’ davvero difficile che si arrivi a maggio senza altri cambi in panchina. Se la situazione è diventata decisamente più tranquilla in casa Inter, con Conte destinato a chiudere la stagione, lo stesso non si può dire alla Roma. Fonseca non ha mai convinto in pieno la nuova proprietà e il pesante ko di ieri contro l’Atalanta ha nuovamente scatenato i rumors attorno alla sua successione, con Allegri e Sarri sogni per la panchina.

Calciomercato, Giampaolo al capolinea

Chi rischia di più di chiudere anticipatamente la propria avventura in panchina è Marco Giampaolo. I punti in classifica sono solo sette; ieri, dopo il pari contro il Bologna, è arrivata ancora la fiducia. Un altro passo falso pesante, però, potrebbe costargli caro. La pausa natalizia, infatti, non aiuta i tecnici in bilico. Stesso discorso per Prandelli, che in sei partite con la Fiorentina, non è ancora riuscito a vincere. Il suo tempo potrebbe essere scaduto.

Non sono a rischio ma la situazione va tenuta sotto controllo a Parma e Bologna: è indubbio che le rispettive società si aspettavano di più da Liverani e Mihajlovic ma ad oggi godono ancora della fiducia e possono lavorare tranquillamente. Discorso a parte merita, invece, Stroppa: la rosa non appare del tutto all’altezza della Serie A e a gennaio la società si muoverà per dare una mano al suo mister.