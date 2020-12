Colpo in arrivo: accordo trovato per l’attaccante che da gennaio sarà nerazzurro per 10 milioni di euro. Attesa la firma

E’ tutto fatto: l’Atalanta piazza il primo colpo del calciomercato di gennaio e lo fa proprio in un reparto, quello offensivo, che vedrà partire un big come il Papu Gomez. In attesa di capire quel che sarà dell’argentino, i nerazzurri hanno chiuso per Joakim Maehle. Come riferisce ‘Sky’, il club bergamasco ha praticamente definito l’arrivo dell’esterno destro danese, classe 1997. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le due società hanno raggiunto l’intesa sulla base di 10 milioni di euro: mancano soltanto i dettagli, su cui i club stanno lavorando, prima della definitiva fumata bianca. L’affare può considerarsi praticamente fatto: da quanto trapela, Maehle il 27 dicembre giocherà l’ultima gara con il Genk poi volerà in Italia per iniziare la sua nuova avventura. L’Atalanta lo aspetta, il 2021 dei bergamaschi è già partito con il primo colpo.