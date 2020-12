Il ‘Papu’ Gomez lascerà l’Atalanta a gennaio. L’argentino idea di mercato dell’Inter, se Percassi libera il calciatore a costo zero. Ma esiste un’altra soluzione

Prima della sfida con lo Spezia vinta poi, soffrendo, per 2-1, Piero Ausilio ha parlato in vista del calciomercato di gennaio. Tra i temi trattati il ‘Papu’ Gomez, destinato a dire addio all’Atalanta dopo la rottura totale con Gasperini. In ‘ausiliese’, il Ds dell’Inter ha fatto capire di poterci fare un pensierino qualora il club orobico aprisse alla partenza dell’argentino a costo zero. Fin qui, va detto, la famiglia Percassi si è opposta a questa soluzione, ‘caldeggiata’ a quanto pare dal 32enne di Buenos Aires che stuzzica pure Milan e Juventus, chiedendo non meno di 10 milioni di euro per il cartellino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, ultime CM.IT su Milenkovic tra futuro e retroscena

Calciomercato Inter, assalto al ‘Papu’ Gomez: scambio di prestiti

Ma c’è chi ipotizza un tentativo da parte dell’Inter con la formula del prestito. Più precisamente ‘Telelombardia’, che lancia l’ipotesi addirittura di uno scambio di prestiti con Stefano Sensi, appena tornato a pieno regime (o quasi) dopo un lungo calvario. Parliamo di una possibilità molto remota al di là degli aspetti economici. Nonostante i continui guai fisici, infatti, l’umbro è ancora tenuto in forte considerazione da Antonio Conte.