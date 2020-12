Arriva il comunicato ufficiale del Bayer Leverkusen sul futuro dei gemelli Bender: si ritireranno a fine stagione

Il Bayer Leverkusen, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il ritiro al termine della stagione dei gemelli Bender. Una notizia sorprendente, considerando che Sven e Lars sono classe ’89, dunque al momento di ritiro di anni ne avranno 32. Un’età in cui i calciatori possono ancora giocare ad alti livelli in modo anche positivo. Tuttavia, gli infortuni negli ultimi anni sono stati parecchi per i due tedeschi e hanno optato per il ritiro.

Bayer Leverkusen, si ritirano i gemelli Bender

Lars e Sven Bender hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2021 e il Bayer Leverkusen ha comunicato che il loro contratto non verrà rinnovato. Di seguito, le parole dei due ai microfoni del sito ufficiale delle ‘Aspirine’: “Il nostro requisito fondamentale è stato quello di dare il 100% ogni giorno. Purtroppo per noi, sta diventando sempre più complicato farlo di continuo con il dolore e i problemi fisici di cui soffriamo sempre di più“. Una decisione che non tutti i calciatori avrebbero preso, data la giovane età.