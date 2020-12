Il Milan è passato in vantaggio contro il Sassuolo dopo appena 6,20 secondi: è di Leao il gol più veloce della storia della Serie A

Sono bastati sei secondi e venti al Milan per passare in vantaggio al ‘Mapei Stadium’. I rossoneri dopo il fischio d’inizio hanno trovato subito la rete con Rafael Leao, che grazie a questa marcatura è entrato nella storia. Adesso è del portoghese il gol più veloce nella storia della Serie A: infranto il record di Paolo Poggi che durava da diciannove anni.

Un’azione incredibile, dal dischetto del centrocampo ai giocatori di Pioli sono bastati tre passaggi per battere a rete. Inizio shock, al contrario, per il Sassuolo. La compagine di De Zerbi ha subito un’immediata doccia ghiacciata, targata Rafael Leao. L’annata da sogno dei rossoneri continua e non smette mai di cogliere tutti alla sprovvista, come la difesa degli emiliani.