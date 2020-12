Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato di calciomercato dopo la vittoria contro il Sassuolo

Felice per la vittoria del suo Milan contro il Sassuolo, Stefano Pioli a fine gara ha parlato anche di calciomercato: “Abbiamo le idee chiare, se ci saranno le occasioni giuste per migliorare l’organico lo faremo. Altrimenti – spiega a ‘Sky Sport’ – rimarremo così perché abbiamo creato un modo di lavorare e di stare insieme: il gruppo è compatto e unito. E’ difficile gestire tante assenze così, ma i ragazzi chiamati in causa rispondono bene. Si è creato qualcosa di particolare, chi arriverà, se arriverà, dovrà avere gli stessi comportamenti e la stessa attitudine. Non è facile trovare a gennaio giocatori di questo livello”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Pioli ha proseguito la sua analisi: “Abbiamo quattro o cinque situazioni di calcio d’avvio e ogni tanto le proviamo. Volevamo approcciare subito bene, siamo stati molto bravi. Io ripeto alla squadra che tutte le partite valgono tre punti ma alcune pesano un po’ di più. Questa è una squadra molto forte, volevamo fare bene, pesava un po’ di più questa partita”.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-MILAN 1-2: Leao ispirato! Bourabia-Marlon bocciati!

LA CRESCITA – “Il segnale lo diamo a noi stessi e al club che ci ha messo nelle condizioni di lavorare. Ora i nostri tifosi ci farebbero volare e non averli vicini è un peccato. Theo sta crescendo tantissimo e sta diventando un giocatore completo, attento e disciplinato. Abbiamo giocatori di livello assoluto che potrebbero giocare nelle squadre top”.