Sempre calda in casa Napoli la situazione Milik: la Fiorentina sogna il polacco, che gradisce piazze come Juventus e Roma

Continua ad esserci un muro tra Milik e il Napoli come riferito ieri da Calciomercato.it. Il club azzurro non intende scendere sotto la soglia dei 18 milioni di euro. Una cifra giudicata eccessiva dai club interessati: dall’Altetico Madrid alla Juventus, soprattutto per il fatto che il giocatore può liberarsi a costo zero alla fine di gennaio. Milik però è il grande sogno di mercato della Fiorentina, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il club viola non ha ancora ipotesi di accordo con il giocatore, ma può soddisfare le richieste dei partenopei. I viola cercano fortemente un attaccante e Milik è il sogno della proprietà. L’ostacolo maggiore però è l’ingaggio da poter offrire al polacco: i toscani non scendono sotto i 4 milioni di euro, tetto salariale massimo del club. Tra le candidate però, oltre ai bianconeri, rientra anche la Roma che però può agire con prudenza rispetto a qualche mese fa.