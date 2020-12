Gianluigi Buffon deve decidere il suo futuro a fine stagione: il portiere della Juventus racconta le sue intenzioni tra ritiro e rinnovo

Titolare questa sera contro il Parma, Gianluigi Buffon deve scegliere il proprio futuro. In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, il 41enne non esclude di continuare anche nelle prossime stagioni. Nell’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, il portiere spiega di non aver preso ancora una decisione per quel che accadrà in estate. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Penso ancora al futuro, ma so che a giugno potrei smettere: la vivo serenamente. Non so ancora cosa succederà – racconta ancora – se mi fermo oppure continuo ancora per due o tre anni”. Una decisione che sarà presa valutando la voglia e la forma: “Sceglierò in base al mio stato fisico e alla motivazione che avrò”.