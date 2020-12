Calciomercato Juventus, colpo in attacco: l’annuncio di Paratici

Prima del calcio d’inizio di Parma-Juventus ha parlato Fabio Paratici. Il dirigente bianconero ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sull’attacco

La Juventus è chiamata a vincere per avvicinarsi alla testa della classifica dopo il pareggio contro l’Atalanta. Sono otto i punti in meno rispetto alla passata stagione: “Siamo in grande crescita – ammette Fabio Paratici ai microfoni di DAZN – Con l’Atalanta è stata fatta una buona partita. Siamo contenti delle prestazioni. I punti si conteranno alla fine”.

Contro l’Atalanta a fallire è stato soprattutto l’attacco. L’assenza di alternative a Morata e Cristiano Ronaldo potrebbe essere un problema: “Poche alternative in avanti? Non giochiamo solo per i due attaccanti – prosegue il dirigente della Juventus -, si arriva in zona gol con altri calciatori. Pensiamo di avere una rosa molto competitiva. Cerchiamo di migliorare, giocando un buon calcio. Dybala? Non ha nulla di grave, ha un affaticamento, sta bene e adesso ce lo iniziamo a godere. Capitan futuro? Il presidente è stato chiaro. Ogni giorno abbiamo voci di mercato, siamo abituati a tutte queste speculazioni”.