Carlos Passerini anticipa le mosse dell’Inter per fine stagione in esclusiva a CMIT TV: addio per Antonio Conte anche con lo Scudetto

Conte via a fine stagione, qualunque sia il risultato finale raggiunto dall’Inter. A dirlo è Carlos Passerini, intervenuto a CMIT TV dopo Parma-Juventus. Il giornalista del ‘Corriere della Sera’ considera poco probabile una permanenza del tecnico salentino, anche in caso di successo in campionato. “Fino alla fine se la giocheranno Juventus e Inter: quest’anno i nerazzurri devono vincere, altrimenti sarà un fallimento. Credo che Conte andrà via a prescindere dalla vittoria dello Scudetto. Questo può essere considerato già un anno in più: credo che tra Inter e Conte non ci sia quella sintonia che fa pensare ad un grande progetto”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Passerini continua: “Credo che Conte non sia entrato in sintonia con il mondo Inter. Non è Marotta, non è Zhang, è proprio il mondo Inter che è una cosa a parte. C’è una pressione che non si trova altrove. Per questo credo che alla fine di quest’anno le strade si separeranno”.